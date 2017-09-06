Стругокрасненский и Великолукский районы разделили первое место в конкурсе «Ветеранское подворье»

В этом году смотр-конкурс проходил в Порхове. Двадцать три района сегодня представили продукцию со своих огородов и личных небольших хозяйств. Овощи, фрукты, мясные и молочные продукты - участники удивляли не только богатым урожаем, но и креативной подачей. Оригинальные съедобные поделки из овощей, выпечка и другие кулинарные изыски с сопровождением задорных частушек и народных песен в исполнении групп поддержки.
Помимо лучшего подворья этого года выбирали победителей в девяти других номинациях. В том числе - лучшая детская грядка, где свои работы представили ребята, которые летом активно помогали бабушкам и дедушкам вести домашнее хозяйство.
Дина Перевозчикова
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Сентябрь 2017
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