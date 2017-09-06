logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Стругокрасненский и Великолукский районы разделили первое место в конкурсе «Ветеранское подворье»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 06.09.2017 16:14

В этом году смотр-конкурс проходил в Порхове. Двадцать три района сегодня представили продукцию со своих огородов и личных небольших хозяйств. Овощи, фрукты, мясные и молочные продукты - участники удивляли не только богатым урожаем, но и креативной подачей. Оригинальные съедобные поделки из овощей, выпечка и другие кулинарные изыски с сопровождением задорных частушек и народных песен в исполнении групп поддержки.

Помимо лучшего подворья этого года выбирали победителей в девяти других номинациях. В том числе - лучшая детская грядка, где свои работы представили ребята, которые летом активно помогали бабушкам и дедушкам вести домашнее хозяйство.

Дина Перевозчикова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк