Стругокрасненский и Великолукский районы разделили первое место в конкурсе «Ветеранское подворье»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.09.2017 16:14

В этом году смотр-конкурс проходил в Порхове. Двадцать три района сегодня представили продукцию со своих огородов и личных небольших хозяйств. Овощи, фрукты, мясные и молочные продукты - участники удивляли не только богатым урожаем, но и креативной подачей. Оригинальные съедобные поделки из овощей, выпечка и другие кулинарные изыски с сопровождением задорных частушек и народных песен в исполнении групп поддержки.

Помимо лучшего подворья этого года выбирали победителей в девяти других номинациях. В том числе - лучшая детская грядка, где свои работы представили ребята, которые летом активно помогали бабушкам и дедушкам вести домашнее хозяйство.

Дина Перевозчикова