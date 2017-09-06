Не все средства хороши. Черный пиар в борьбе за голоса избирателей на выборах в Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.09.2017 15:08

Треть звонков на горячую линию связи с избирателями - это жалобы на незаконную агитацию. В этой предвыборной гонке в ход идёт всё: от классических встреч с избирателями, до попыток подкупа и перетряхивания грязного белья противника. Такой ожесточённой борьбы в области не было уже давно. Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов обратился в Центризбирком с просьбой разобраться с многочисленными попытками купить голоса псковских избирателей.

Регина Кадырова, Василий Нордэн, Владимир Шагапов