Заболеваемость ОРВИ в Пскове за неделю выросла почти в два раза. В городе было зафиксировано больше семисот пятидесяти случаев. Кроме того, в Пскове и в Великих Луках зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции.
Специалисты отмечают, в этом сезоне стоит готовиться к вирусу гриппа, который хозяйничал в регионе в две тысяча девятом году и призывают обязательно сделать прививку.
Татьяна Борисова
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