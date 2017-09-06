Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.09.2017 12:02

Заболеваемость ОРВИ в Пскове за неделю выросла почти в два раза. В городе было зафиксировано больше семисот пятидесяти случаев. Кроме того, в Пскове и в Великих Луках зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции.

Специалисты отмечают, в этом сезоне стоит готовиться к вирусу гриппа, который хозяйничал в регионе в две тысяча девятом году и призывают обязательно сделать прививку.

Татьяна Борисова