Пострадавшие от наводнения в Пыталовском районе получат материальную помощь от фонда «Земляки»

Материальную помощь от пятисот рублей до пяти тысяч получат восемнадцать семей Пыталовского района, которые пострадали от наводнения в конце августа. Деньги - поступят из средств фонда гражданской взаимопомощи "Земляки".
Решение о выплатах уже принято членами совета местного отделения организации. Я напомню, из-за сильных дождей многие местные жители лишились большей части урожая: утонула картошка, капуста, морковь и другие овощи. У кого-то - уплыло сено, дрова; погиб скот, пчелы; требует ремонта садовая техника, повреждены подвалы домов. Всего из средств фонда "Земляки" в помощь пострадавшим от наводнения поступит тридцать три тысячи рублей. Фонд "Земляки" помогает жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Информация о проекте есть на сайте движения "Своё". Организация создана по инициативе депутата Александра Козловского, который перечисляет туда половину своей зарплаты в Госдуме.
Виктория Парфенова
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