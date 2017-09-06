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Пострадавшие от наводнения в Пыталовском районе получат материальную помощь от фонда «Земляки»

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.09.2017 12:01

Материальную помощь от пятисот рублей до пяти тысяч получат восемнадцать семей Пыталовского района, которые пострадали от наводнения в конце августа. Деньги - поступят из средств фонда гражданской взаимопомощи "Земляки".

Решение о выплатах уже принято членами совета местного отделения организации. Я напомню, из-за сильных дождей многие местные жители лишились большей части урожая: утонула картошка, капуста, морковь и другие овощи. У кого-то - уплыло сено, дрова; погиб скот, пчелы; требует ремонта садовая техника, повреждены подвалы домов. Всего из средств фонда "Земляки" в помощь пострадавшим от наводнения поступит тридцать три тысячи рублей. Фонд "Земляки" помогает жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Информация о проекте есть на сайте движения "Своё". Организация создана по инициативе депутата Александра Козловского, который перечисляет туда половину своей зарплаты в Госдуме.

Виктория Парфенова

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