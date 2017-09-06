Звание «Край партизанской славы» может получить Дедовичский район

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.09.2017 11:58

Инициативу жителей Дедовичского района о звании «Край партизанской славы» рассмотрят областные депутаты. Над соответствующим законопроектом работала специально созданная группа.

Согласно документу, «Краем партизанской славы» может стать любой район области, на территории которого в годы Великой Отечественной совершали подвиги партизаны и подпольщики. Почётное звание может быть присвоено только одному муниципалитету в год, одним из первых претендует именно Дедовичский район. В годы войны он был центром первого в стране «Партизанского края». В марте сорок второго года отсюда отправили обоз для блокадного Ленинграда.

Татьяна Борисова