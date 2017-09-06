Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с работниками псковских заводов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.09.2017 11:56

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский встретился с коллективами предприятий областного центра. Он посетил Псковский электромашиностроительный завод, Городской молочный завод и мясокомбинат.

В цехах Псковского электромашиностроительного завода кипит работа. У предприятия много заказов, рассказывают руководители, которые нужно выполнять вовремя. Здесь работают и на советских станках, и на современных с числовым программным управлением. Сейчас завод готовится к модернизации. На встрече с Александром Козловским люди рассказывали об общегородских проблемах - автобусы плохо соблюдают расписание и многие опаздывают на работу, а дорога возле предприятия не в лучшем состоянии. Депутата просили содействовать в ремонте. А на Псковском мясокомбинате рабочие пожаловались на плохое состояние двора у дома номер пятнадцать на улице Звездной. Ремонт двора Александр Козловский пообещал взять на контроль. На встрече с коллективом мясокомбината он вручил руководству благодарственное письмо за успехи в работе и участие в общеобластных мероприятиях, которые помогают проводить псковские организации. Такое письмо из рук депутата получили руководители Псковского городского молочного завода. На этом предприятии он побывал впервые. Такие встречи с коллективами предприятий уже стали традиционными для депутата. Он проводит их почти на каждой региональной неделе, когда работает в Псковской области.

Иван Павлов, Алина Чабан, Кирилл Мосин, Василий Нордэн