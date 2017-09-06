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Открытие Довлатовского фестиваля «Заповедник» пройдет под Ольгинским мостом

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.09.2017 11:54

Открытие Довлатовского фестиваля "Заповедник" пройдет прямо под Ольгинским мостом. Сегодня оргкомитет осмотрел площадку, коллеги долго спорили, где установить сцену, чтобы не нарушить акустику и чтобы концерт был максимально безопасным для зрителей. Все-таки рядом вода, а гостей ожидается немало.

Откроет фестиваль группа «Анакондас» и художница Катя Красная. Псковичам она подарит инсталляцию-граффити прямо на опорах Ольгинского моста. Только на этом мероприятии организаторы ожидают увидеть две тысячи зрителей. Выступление группы «Анакондас» - не единственный уличный концерт в рамках фестиваля. Еще одна сцена будет установлена в районе бывшей автостанции, где выступит группа «Рэтусэс». Вообще в этом году "Заповедник" отличается необычными площадками для проведения мероприятий. Одна из них - ночной клуб, где псковичи увидят спектакль-квартирник "Невидимая книга".

Дина Перевозчикова

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