Открытие Довлатовского фестиваля «Заповедник» пройдет под Ольгинским мостом

Открытие Довлатовского фестиваля "Заповедник" пройдет прямо под Ольгинским мостом. Сегодня оргкомитет осмотрел площадку, коллеги долго спорили, где установить сцену, чтобы не нарушить акустику и чтобы концерт был максимально безопасным для зрителей. Все-таки рядом вода, а гостей ожидается немало.
Откроет фестиваль группа «Анакондас» и художница Катя Красная. Псковичам она подарит инсталляцию-граффити прямо на опорах Ольгинского моста. Только на этом мероприятии организаторы ожидают увидеть две тысячи зрителей. Выступление группы «Анакондас» - не единственный уличный концерт в рамках фестиваля. Еще одна сцена будет установлена в районе бывшей автостанции, где выступит группа «Рэтусэс». Вообще в этом году "Заповедник" отличается необычными площадками для проведения мероприятий. Одна из них - ночной клуб, где псковичи увидят спектакль-квартирник "Невидимая книга".
Дина Перевозчикова
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