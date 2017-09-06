Ветераны со всей области собрались в Порхове на смотр-конкурс «Ветеранское подворье»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.09.2017 11:50

Сегодня в Порхове проходит смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Это региональный этап, на него приехали делегации из двадцати четырех районов области. Ветераны представляют изделия декоративно-прикладного творчества, поделки из овощей, которые они сами вырастили.

А также проведут дегустацию варенья и солений собственного производства, покажут номера художественной самодеятельности.

Екатерина Давыдова