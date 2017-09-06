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Тайга из войлока и вытканный сад. В Пскове открылась выставка «Текстильное настроение»

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.09.2017 11:49

В выставочном зале Псковского областного центра народного творчества открылась выставка «Текстильное настроение». Гобелены, ткачество, художественный войлок, деревянные скульптуры, керамика и интерьерная кукла представлены в экспозиции.

Все эти работы псковских мастеров и выпускников Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица. «Трамвай», как и «Сон», приехали из Петербурга. Текстильные картины Лидии Гордиенко. «Тайга» - художественный войлок. Мягкая, притягивающая глубина композиции и переходов цвета от Полины Козыревой. «Волшебный сад» - сложнейшее жаккардовое ткачество выполнялось ткацким комбинатом Петербурга из авторской коллекции тканей Арсения Журавлева-Сильянова. В Центре народного творчества выставка «Текстильное настроение» объединила работы молодых профессионалов и известных мастеров. По соседству с ткацким станом - «Дама с веером» - скульптурный образ по мотивам полотна Модильяни, и в «Волшебном саду» гобеленов портреты-фантазии Марии Воробьевой живут особенной жизнью. Эстетской, неспешной. Ее лики - поиск нового именно в дизайнерском оформлении интерьеров. Праздничная керамика Юрия Пересады в диалоге с текстилем ручной работы великолукских мастеров. Лииви и Александр Покровские из Изборска привезли образцы сложнейшего многоремизного ткачества. В интерьере самое место миниатюрам Владимира Курчанова. Самородок, без специального образования, удивляет известных анималистов своим искусством, принят в Союз художников в Москве. Дерево, ткань, стекло, войлок, керамика соединились. В афише в слове «текстиль» слог «стиль» выделен особо. Это гармония, созданная человеком.

Виктория Писукова, Марина Михайлова, Тигран Гаспарян 

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