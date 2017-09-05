Иван Цецерский предложил начать отопительный сезон раньше бычного

Иван Цецерский призвал дать тепло в дома псковичей чуть раньше, если того потребуют погодные условия. На общегородском совещании в администрации города глава Пскова обратил внимание на то, что по прогнозам холода в этом году начнутся раньше, поэтому не стоит дожидаться, когда жители начнут болеть.
Докладывая о подготовке к отопительному сезону, директор Тепловых сетей Александр Коростелёв сообщил, что все котельные в Пскове готовы полностью, жилищный фонд – на 84%. Август был посвящен работе по формированию плана ремонта дворов, в которую активно включились депутаты. В ближайшее время проект по благоустройству городских территорий будет вынесен на общественные слушания.
Ирина Коваленко
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1