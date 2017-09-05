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Иван Цецерский предложил начать отопительный сезон раньше бычного

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.09.2017 23:39

Иван Цецерский призвал дать тепло в дома псковичей чуть раньше, если того потребуют погодные условия. На общегородском совещании в администрации города глава Пскова обратил внимание на то, что по прогнозам холода в этом году начнутся раньше, поэтому не стоит дожидаться, когда жители начнут болеть.

Докладывая о подготовке к отопительному сезону, директор Тепловых сетей Александр Коростелёв сообщил, что все котельные в Пскове готовы полностью, жилищный фонд – на 84%. Август был посвящен работе по формированию плана ремонта дворов, в которую активно включились депутаты. В ближайшее время проект по благоустройству городских территорий будет вынесен на общественные слушания.

Ирина Коваленко

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