В Изборске ремонтируют крепостную стену

Эксперты установили недостатки, которые необходимо устранить в срочном порядке. Сейчас рабочие укрепляют, а в некоторых местах переделывают консервационную кладку внутренней стены Никольского захаба и ворот Талабского захаба.
Также будут проведены небольшие работы в бойнице башни Темнушка и в кладке у башни Вышка. Кроме того, внутри крепости уберут кустарники и траву. Как отметили в госкомитете по культуре, работы ведутся по гарантии и продлятся до середины сентября. Напомню, последняя масштабная реставрация крепости была проведена к 1150-летию Изборска в 2012 году.
Екатерина Давыдова
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