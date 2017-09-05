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В Изборске ремонтируют крепостную стену

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.09.2017 23:22

Эксперты установили недостатки, которые необходимо устранить в срочном порядке. Сейчас рабочие укрепляют, а в некоторых местах переделывают консервационную кладку внутренней стены Никольского захаба и ворот Талабского захаба.

Также будут проведены небольшие работы в бойнице башни Темнушка и в кладке у башни Вышка. Кроме того, внутри крепости уберут кустарники и траву. Как отметили в госкомитете по культуре, работы ведутся по гарантии и продлятся до середины сентября. Напомню, последняя масштабная реставрация крепости была проведена к 1150-летию Изборска в 2012 году.

Екатерина Давыдова

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