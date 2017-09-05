К природному газу подключили все дома в Пыталово

Все дома в Пыталово теперь подключены к природному газу. Голубое топливо пришло и на окраину райцентра. В этом сегодня убедился глава региона Андрей Турчак во время рабочей поездки. За последние пять лет за счёт областного бюджета в Пыталово было построено более десяти километров газораспределительных сетей. А в Островском районе пока только мечтают – правда, о реконструкции школы.
Алина Чабан, Александр Калинин
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