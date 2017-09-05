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Псковская область полностью готова к Единому дню голосования

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.09.2017 22:58

Об этом сегодня заявили на заседании областного избиркома. Также члены избирательной комиссии рассмотрели очередные нарушения правил предвыборной агитации. В избиркоме приняли жалобу коммуниста Петра Алексеенко. В одной из агитационных газет используется изображение кандидата.

Материал признали незаконным. Тираж газеты теперь подлежит изъятию. Единоросс Иван Мешков получит предупреждение за шуточную статью с вредными советами для избирателей. В избиркоме отметили: кто-либо может воспринять это как реальный призыв к действию. Последним комиссия рассмотрела обращение в избирком секретаря Генсовета "Единой России" - Сергея Неверова. Он требует проверить факты подкупа избирателей в Пскове. Отмечу, эту работу в избиркоме начали ещё две недели назад.

Надежда Прыгина

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