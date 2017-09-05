О секретах удачной «грибной охоты» говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 6 сентября с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.09.2017 18:52

В самом разгаре осенняя грибная и ягодная пора. Белые, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята, опята, сыроежки, рыжики - такое богатство дарят псковские леса. И те, кто не хочет покупать грибы на рынке, отправляются на «охоту» сами. Что делать, чтобы «тихая охота» приносила только положительные эмоции и результаты?

Об этом поговорим в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков». Гость студии - главный врач Псковского центра эстетической медицины, консультант по здоровому и правильному питанию Ольга Третьяк!

Слушайте 6 сентября с 7.20. Звоните, задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30

