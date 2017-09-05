logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

О секретах удачной «грибной охоты» говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 6 сентября с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 05.09.2017 18:52

О секретах удачной «грибной охоты» говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 6 сентября с 7.20В самом разгаре осенняя грибная и ягодная пора. Белые, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята, опята, сыроежки, рыжики - такое богатство дарят псковские леса. И те, кто не хочет покупать грибы на рынке, отправляются на «охоту» сами. Что делать, чтобы «тихая охота» приносила только положительные эмоции и результаты?

Об этом поговорим в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков». Гость студии - главный врач Псковского центра эстетической медицины, консультант по здоровому и правильному питанию Ольга Третьяк!

Слушайте 6 сентября с 7.20. Звоните, задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30
 

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк