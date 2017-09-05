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Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с работниками псковских заводов

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.09.2017 20:22

Благодарственные письма за активное участие в областных мероприятиях и успехи в труде вручил руководителям псковских предприятий депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он встретился с колективами "Псков-Полимера", "Псковтехгаза" и завода АВАР.

Псковский завод АВАР уже много лет обеспечивает отечественный и иностранный автопром своей продукцией. Это блоки управления, стеклоподъемники, разнообразные предохранители и реле. Депутат Александр Козловский уже посещал предприятие в прошлом году. За это время много изменилось - завод модернизировал гальванический цех и делает капитальный ремонт в старых помещениях. На встрече с коллективом Александр Козловский отметил успехи предприятия и вручил руководителю благодарственное письмо.

Благодарственные письма за активное участие в жизни области и мероприятиях депутат вручил и руководителям предприятия "Псковтехгаз" и "Псков-Полимер". На последнем производят известную на всю страну обувь под собственной торговой маркой. Теперь это не только резиновые сапоги, но и обычная обувь, для взрослых и детей. В год - три миллиона пар.

Александр Козловский провел встречу с коллективом. Люди попросили помочь отремонтировать дорогу до предприятия - это участок улицы Железнодорожной. Депутат Госдумы взял вопрос на контроль. Сейчас на заводе работает более шестисот человек, предприятие планирует расширить производство и взять на работу еще двести. "Псков-Полимер" вводит в эксплуатацию новый швейный цех и складские помещения.

Иван Павлов, Сергей Дьяков

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