logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков > Uncategorised
 

Псковская «Стрела» стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 05.09.2017 17:12

В финальном матче в Волгограде они разгромили «Премьер-лигу» из нижегородского Кстово со счётом 4:0. Голы в матче забили Егор Румянцев, Герман Иванов и Сергей Шиловец.

Кроме Кубка победителей наши футболисты получили волонтёрские билеты на предстоящий Чемпионат Мира по футболу, который пройдёт в России в две тысячи восемнадцатом году. Отметим, во всероссийском этапе турнира участвовали около семидесяти лучших дворовых команд страны.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк