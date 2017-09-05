Псковская «Стрела» стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.09.2017 17:12

В финальном матче в Волгограде они разгромили «Премьер-лигу» из нижегородского Кстово со счётом 4:0. Голы в матче забили Егор Румянцев, Герман Иванов и Сергей Шиловец.

Кроме Кубка победителей наши футболисты получили волонтёрские билеты на предстоящий Чемпионат Мира по футболу, который пройдёт в России в две тысячи восемнадцатом году. Отметим, во всероссийском этапе турнира участвовали около семидесяти лучших дворовых команд страны.

Татьяна Борисова