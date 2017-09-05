ЦИК РФ начал проверку по ситуации с подкупом избирателей в Пскове

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов обратился в Центризбирком с заявлением о подкупе избирателей «Справедливой Россией» в Пскове. «По имеющейся информации, - говорится в заявлении, - жалоба о нарушениях условий проведения предвыборной агитации подана в ТИК кандидатом Иваном Цецерским, правоохранительные органы проводят проверку. Тем не менее, в СМИ сообщается о непрекращающихся массовых нарушениях, происходящих в г. Пскове».
В связи с этим Сергей Неверов попросил ЦИК провести проверку и, в случае подтверждения фактов, принять меры правового реагирования. В избирательной комиссии Псковской области получили соответствующий документ из Центризбиркома и, в свою очередь, обратились к руководителю оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам Максиму Жаворонкову с просьбой сегодня, 5 сентября, предоставить избирательной комиссии информацию о мерах, принимаемых в связи с данными нарушениями.
Кирилл Радион
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Сентябрь 2017
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