25 студентов-целевиков направлены в этом году из Псковской области продолжить медобразование

Двадцать пять студентов-медиков направлены в этом году на обучение в ординатуру Региональным комитетом по здравоохранению и фармации. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции, посвященной кадровым вопросам в сфере здравоохранения, консультант комитета Ирина Жаворонкова. Ожидается, что через два года специалисты вернутся работать в медицинские учреждения региона. Сейчас область ожидает из ординатур около сорока целевиков.
Также сегодня на пресс-конференции рассказали, что в будущем году ПсковГУ планирует расширить приём студентов на медицинские специальности. На лечебное дело, медицинскую биохимию и медицинскую кибернетику выделят шестьдесят бюджетных мест, половина из них для целевиков. Главной причиной кадрового дефицита в медучреждениях региона участники пресс-конференции назвали низкий уровень заработной платы и недостаток возможностей для профессионального роста.
Ирина Коваленко
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1