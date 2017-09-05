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25 студентов-целевиков направлены в этом году из Псковской области продолжить медобразование

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.09.2017 15:16

Двадцать пять студентов-медиков направлены в этом году на обучение в ординатуру Региональным комитетом по здравоохранению и фармации. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции, посвященной кадровым вопросам в сфере здравоохранения, консультант комитета Ирина Жаворонкова. Ожидается, что через два года специалисты вернутся работать в медицинские учреждения региона. Сейчас область ожидает из ординатур около сорока целевиков.

Также сегодня на пресс-конференции рассказали, что в будущем году ПсковГУ планирует расширить приём студентов на медицинские специальности. На лечебное дело, медицинскую биохимию и медицинскую кибернетику выделят шестьдесят бюджетных мест, половина из них для целевиков. Главной причиной кадрового дефицита в медучреждениях региона участники пресс-конференции назвали низкий уровень заработной платы и недостаток возможностей для профессионального роста.

Ирина Коваленко

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