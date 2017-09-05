Ремонт не доделан, подрядчик сбежал. Почему программа капитального ремонта дает сбои?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.09.2017 11:40

Подрядчик не завершил капитальный ремонт многоквартирных домов в Плюссе и сбежал. Региональный оператор был вынужден разорвать контракт и объявить новый аукцион. Претензии к качеству работ по капитальному ремонту домов есть и в других районах.

Слабая «двоечка». Так оценивают жители капитальный ремонт своего дома. Да и капитальным, говорят, его назвать сложно. Кроме покрашенного фасада и козырьков над подъездом ничего сделано не было. В соседнем доме та же беда. В прошлом году покрасили фасад и даже отремонтировали крышу. А потом, говорят жители, подрядчик спешно уехал. Весь строительный мусор убирали сами, а последствия ремонта до сих пор не устранены. Этот дом в Стругах Красных тоже попал в программу капитального ремонта 2016 года. Но к работам здесь никто даже не приступал. Вопрос застопорился еще на этапе составления проекта - подвел подрядчик. Ситуация в Стругах Красных не уникальна. На видеоконференции с муниципалитетами, представителями регионального оператора и председателем комитета по ЖКХ стало ясно - проблемы с капитальным ремонтом есть практически в каждом районе. Так, в Плюсском, подрядчик, не доделав работу, сбежал. Чтобы найти нового - нужно время. Сейчас, заверил нас директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко, эти вопросы решены. В том числе, благодаря новому постановлению правительства об отборе подрядчиков. Впрочем, в некоторых районах капитальный ремонт все же завершили. В Острове в программу на 2016 год вошли десять домов. Ремонт кровли, фасада, входных дверей, отмостки и фундамента делал местный островский подрядчик. Сейчас по четырем домам проводятся конкурсные процедуры на ремонт внутридомовых сетей. Таким образом, капитальный ремонт в них будет полностью завершен. Такое успешное начало реализации программы в том числе и благодаря жителям острова. Собираемость средств на капремонт в районе за год выросла, сейчас - около 70%. Похвастаться такой цифрой могут не все. В Гдовском и Себежском районе взносы оплачивает всего 30% населения. Возможно, эти цифры вырастут, считает региональный оператор, когда жители увидят первые отремонтированные дома. Наладить ситуацию и войти в запланированный график капремонта, подчеркнул Сергей Макарченко, планируют к концу этого года.

Екатерина Давыдова, Виктория Писукова, Василий Нордэн, Сергей Дьяков, Денис Алексеев, Александр Калинин