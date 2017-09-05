logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Сотрудники ГИБДД проверили, соблюдают ли псковичи правила перевозки детей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 05.09.2017 11:37

В Пскове в рамках профилактической операции «Внимание, дети!» проходит акция «Ребенок - главный пассажир». С начала учебного года сотрудники ГИБДД города ежедневно патрулируют улицы в районах образовательных учреждений и проверяют правила перевозки детей. Только за прошлую неделю было составлено 10 административных протоколов. Родители продолжают возить детей без детских кресел, их не пугает даже немалый штраф в три тысячи рублей.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД продолжают проводить беседы с родителями. Напоминают им о правилах перевозки детей и о том, что ребенок - самый главный пассажир в автомобиле.

Наталья Барарь

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк