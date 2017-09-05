Сотрудники ГИБДД проверили, соблюдают ли псковичи правила перевозки детей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.09.2017 11:37

В Пскове в рамках профилактической операции «Внимание, дети!» проходит акция «Ребенок - главный пассажир». С начала учебного года сотрудники ГИБДД города ежедневно патрулируют улицы в районах образовательных учреждений и проверяют правила перевозки детей. Только за прошлую неделю было составлено 10 административных протоколов. Родители продолжают возить детей без детских кресел, их не пугает даже немалый штраф в три тысячи рублей.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД продолжают проводить беседы с родителями. Напоминают им о правилах перевозки детей и о том, что ребенок - самый главный пассажир в автомобиле.

Наталья Барарь