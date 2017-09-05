В Себежском доме для престарелых и инвалидов завершился капитальный ремонт

Теперь здесь созданы все условия, чтобы пожилые люди чувствовали себя, как дома. Большинство ведёт привычный образ жизни: читает, общается, интересно проводит досуг. И даже имеет возможность выращивать овощи на небольшом огороде.
Задача дома-интерната для престарелых и инвалидов - обеспечить не только проживание и питание, в первую очередь - это профилактика и регулярные медицинские осмотры. В интернате много долгожителей. Подопечные доживают до ста лет и даже создают новые семьи.
Татьяна Борисова
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