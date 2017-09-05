Более 200 детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатно отдохнули этим летом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.09.2017 11:34

Более двадцати пяти тысяч детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, этим летом отдыхали за счет средств областного бюджета. Из них более двухсот - дети с ограниченными возможностями. Об этом на круглом столе, посвященном вопросам летнего отдыха детей-инвалидов, заявила первый заместитель губернатора области Вера Емельянова.

Для детей был организован отдых в загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, санаториях оздоровительного типа. Чтобы увеличить показатели по детскому отдыху областные власти проводят дорогостоящую модернизацию этих учреждений: создают доступную среду и организуют сопровождение детей-инвалидов. Однако ее темпы недостаточно велики из-за ограниченного бюджета. Члены Общественной палаты предложили властям больше использовать возможности специальных организацией, чтобы организовывать отдых на их базе, а также привлекать дополнительное финансирование при организации летнего отдыха.

Андрей Удалов