Красота «по-псковски» - какая она? Обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 5 сентября с 17.05

Красота "по-псковски" - какая она? Кто скрывается за титулами «Мисс»? Что нужно сделать, чтобы завоевать это почётное звание? На эти и другие вопросы ответим в «Шоу Вежливых Людей».
Гости студии: «Мисс Псков-2016» Валерия Голубева и обладательница Гран-при конкурса «Мисс Великая Русь» Анна Маскалёва.
Слушайте 5 сентября с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков». Телефон прямого эфира 62-80-30, звоните и задавайте свои вопросы, а также пишите комментарии в группе «Маяк-Псков» ВКонтакте, мы обязательно озвучим их в эфире!
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