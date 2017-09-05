Красота «по-псковски» - какая она? Обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 5 сентября с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.09.2017 11:33

Красота "по-псковски" - какая она? Кто скрывается за титулами «Мисс»? Что нужно сделать, чтобы завоевать это почётное звание? На эти и другие вопросы ответим в «Шоу Вежливых Людей».

Гости студии: «Мисс Псков-2016» Валерия Голубева и обладательница Гран-при конкурса «Мисс Великая Русь» Анна Маскалёва.

Слушайте 5 сентября с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков». Телефон прямого эфира 62-80-30, звоните и задавайте свои вопросы, а также пишите комментарии в группе «Маяк-Псков» ВКонтакте, мы обязательно озвучим их в эфире!

