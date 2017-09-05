Актеры Псковского драмтеатра познакомили школьников с прозой Сергея Довлатова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.09.2017 11:29

Первые уроки литературы для старшеклассников Гуманитарного лицея прошли в необычном формате. Актеры Псковского театра драмы имени Пушкина провели мастер-класс. Познакомили ребят с прозой Сергея Довлатова и вместе с ними почитали его рассказы. Знакомство с творчеством писателя приурочено к фестивалю "Заповедник", который пройдет в Пскове с пятнадцатого по семнадцатое сентября.

Жесткая ирония, но простой язык, близкий и понятный современному поколению читателей - таким перед старшеклассниками предстал Довлатов. С его прозой многие школьники столкнулись впервые, но влюбились в эти анекдотичные рассказы не без острого словца. К такому необычному слогу, признаются школьники, не привыкли. Довлатова в школе не изучают, но и учителя согласились, что неплохо было бы включить его в программу, чтобы разбавить классику. К тому же его правдивые автобиографичные рассказы стали бы хорошим подспорьем на уроках истории. Ничто так не передает атмосферу и суть важных общественных событий, происходящих в конце двадцатого века, изнутри - словами простого жителя страны Советов.

Дина Перевозчикова