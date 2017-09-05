Спартакиада пенсионеров Псковской области в этом году собрала рекордное число участников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.09.2017 11:27

Активные, спортивные и нестареющие. Псковские пенсионеры доказали, что с лёгкостью могут пробежать километр, проплыть дельфином пятьдесят метров и дать фору профессиональным спортсменам в таких видах спорта, как стрельба из винтовки и настольный теннис. В областном центре завершилась спартакиада пенсионеров. И в этом году она собрала рекордное число участников.

Алина Чабан, Юрий Ильин