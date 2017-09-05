logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Спартакиада пенсионеров Псковской области в этом году собрала рекордное число участников

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 05.09.2017 11:27

Активные, спортивные и нестареющие. Псковские пенсионеры доказали, что с лёгкостью могут пробежать километр, проплыть дельфином пятьдесят метров и дать фору профессиональным спортсменам в таких видах спорта, как стрельба из винтовки и настольный теннис. В областном центре завершилась спартакиада пенсионеров. И в этом году она собрала рекордное число участников.

Алина Чабан, Юрий Ильин

 

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк