У Псковского музея-заповедника появятся новые выставочные площади

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.09.2017 22:27

Новые музейные экспозиции и Образовательный центр появятся во Дворе Постникова и в башнях Псковского Кремля после завершения реставрационных работ. Они начались благодаря совместному проекту Всемирного банка и Министерства культуры.

Шаг за шагом специалисты раскрывают историческую кладку дома Постникова. Дата его строительства точно неизвестна - историки говорят о семнадцатом веке. Археологи надеются с помощью раскопок более точно датировать строения. Дома были возведены богатым псковским купцом Постниковым, а в восемнадцатом веке здесь была тюрьма. Поэтому дом получил в народе название Мешок.

В самом Доме Постникова после завершения работ появятся новые экспозиции Псковского музея-заповедника. А в пристройке - Образовательный музейный центр. Новые экспозиции появятся и в крепостных башнях Псковского Кремля. Реставрационные работы идут на стенах от Плоской до Варлаамовской башни.

Масштабная реставрация стала возможной благодаря проекту Всемирного банка и Министерства культуры. Финансирование - полтора миллиарда рублей. Это не только реставрация, но и подготовка помещений под экспозиции. За счет этого и других проектов Псковский музей-заповедник планирует почти в полтора раза увеличить свои выставочные площади. По проекту планируется восстановить для туристов пешеходный мост через Пскову, в районе Шпагатной фабрики. Все работы будут завершены в июле следующего года.

Иван Павлов, Александр Калинин