Как организован отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья в Псковской области? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 4 сентября в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.09.2017 17:54

В этом году в оздоровительных лагерях Псковской области отдохнуло около 30 тысяч детей. Среди них - более 150 детей с ограниченными возможностями здоровья. Где принимали особенных детей этим летом? Какие возможности и условия созданы для них в Псковской области? Какие проблемы есть в организации детского отдыха? Обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте 4 сентября в 18.10 на "Радио России-Псков"

