Итоги IV спартакиады пенсионеров Псковской области обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 5 сентября с 7.20

В Пскове завершилась IV спартакиада пенсионеров Псковской области. Представители третьего возраста соревновались в различных спортивных дисциплинах. Как это было? Кто победил? И кто поедет в составе сборной области на спартакиаду пенсионеров России?
Узнаем у гостей программы "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков".
К нам в студию придут – первый заместитель председателя правления регионального отделения «Союз пенсионеров России» Светлана Мельничук и один из победителей спартакиады Николай Стражин.
Слушайте 5 сентября с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30
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