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Итоги IV спартакиады пенсионеров Псковской области обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 5 сентября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.09.2017 17:16

Итоги IV спартакиады пенсионеров Псковской области обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 5 сентября с 7.20В Пскове завершилась IV спартакиада пенсионеров Псковской области. Представители третьего возраста соревновались в различных спортивных дисциплинах. Как это было? Кто победил? И кто поедет в составе сборной области на спартакиаду пенсионеров России?

Узнаем у гостей программы "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков".

К нам в студию придут – первый заместитель председателя правления регионального отделения «Союз пенсионеров России» Светлана Мельничук и один из победителей спартакиады Николай Стражин.

Слушайте 5 сентября с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30

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