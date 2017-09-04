Концерт в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.09.2017 16:47

Концерт, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошёл сегодня в Пскове. В Городском культурном центре собрались школьники, студенты, преподаватели. Память тысяч жертв взрывов и нападений они почтили минутой молчания. Со сцены - звучали стихи и песни. Все они на фоне фотографий из Беслана.

Эта трагедия стала символом жестокости террористов. В две тысячи четвертом бандиты в День знаний захватили школу в республике Северная Осетия. В заложниках оказались около тысячи учеников, их родителей и педагогов. Спасти не удалось более трёхсот человек; погибли, в том числе сто восемьдесят шесть детей. Боль, слезы и горечь - вот то, по словам участников сегодняшней встречи, что нас всех объединяет, при воспоминании о совершенных террористами злодеяниях.

Виктория Парфенова