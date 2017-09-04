logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Концерт в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Пскове

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 04.09.2017 16:47

Концерт, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошёл сегодня в Пскове. В Городском культурном центре собрались школьники, студенты, преподаватели. Память тысяч жертв взрывов и нападений они почтили минутой молчания. Со сцены - звучали стихи и песни. Все они на фоне фотографий из Беслана.

Эта трагедия стала символом жестокости террористов. В две тысячи четвертом бандиты в День знаний захватили школу в республике Северная Осетия. В заложниках оказались около тысячи учеников, их родителей и педагогов. Спасти не удалось более трёхсот человек; погибли, в том числе сто восемьдесят шесть детей. Боль, слезы и горечь - вот то, по словам участников сегодняшней встречи, что нас всех объединяет, при воспоминании о совершенных террористами злодеяниях.

Виктория Парфенова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк