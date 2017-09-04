Концерт в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Пскове

Концерт, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошёл сегодня в Пскове. В Городском культурном центре собрались школьники, студенты, преподаватели. Память тысяч жертв взрывов и нападений они почтили минутой молчания. Со сцены - звучали стихи и песни. Все они на фоне фотографий из Беслана.
Эта трагедия стала символом жестокости террористов. В две тысячи четвертом бандиты в День знаний захватили школу в республике Северная Осетия. В заложниках оказались около тысячи учеников, их родителей и педагогов. Спасти не удалось более трёхсот человек; погибли, в том числе сто восемьдесят шесть детей. Боль, слезы и горечь - вот то, по словам участников сегодняшней встречи, что нас всех объединяет, при воспоминании о совершенных террористами злодеяниях.
Виктория Парфенова
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1