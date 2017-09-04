Дошкольное отделение Псковской лингвистической гимназии открыли сегодня в Пскове. Оно разместилось в здании гимназии, которая переехала в новую школу в Борисовичах. За лето в саду провели необходимые ремонтные работы. Весь педагогический состав перешел из садика №7 – «Росток», который сейчас закрыт на ремонт.
Сто двадцать малышей из микрорайона Завеличье уже с завтрашнего дня начнут посещать свои группы. Кроме четырех младших групп, в садике продолжат работать две подготовительные, которые были при инженерно-лингвистической гимназии. Ребята встречали новичков и даже спели песню на английском. В следующем году в саду планируют провести капитальный ремонт. Но и в этом уже немало сделано. Устранены протечки на крыше, в группах постелен новый линолеум, покрашены стены, заменена сантехника. Сейчас сад работает не в полную силу - всего шесть групп. Еще столько же планируют открыть после ремонта уже в следующем учебном году.
Екатерина Давыдова, Тигран Гаспарян
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1