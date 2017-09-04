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Дошкольное отделение Псковской лингвистической гимназии открыли сегодня в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.09.2017 14:41

Дошкольное отделение Псковской лингвистической гимназии открыли сегодня в Пскове. Оно разместилось в здании гимназии, которая переехала в новую школу в Борисовичах. За лето в саду провели необходимые ремонтные работы. Весь педагогический состав перешел из садика №7 – «Росток», который сейчас закрыт на ремонт.

Сто двадцать малышей из микрорайона Завеличье уже с завтрашнего дня начнут посещать свои группы. Кроме четырех младших групп, в садике продолжат работать две подготовительные, которые были при инженерно-лингвистической гимназии. Ребята встречали новичков и даже спели песню на английском. В следующем году в саду планируют провести капитальный ремонт. Но и в этом уже немало сделано. Устранены протечки на крыше, в группах постелен новый линолеум, покрашены стены, заменена сантехника. Сейчас сад работает не в полную силу - всего шесть групп. Еще столько же планируют открыть после ремонта уже в следующем учебном году.

Екатерина Давыдова, Тигран Гаспарян

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