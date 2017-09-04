Николай Капитонов будет кандидатом на пост главы Гдовского района от «Единой России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.09.2017 14:36

Николай Капитонов будет баллотироваться на пост главы Гдовского района от партии «Единая Россия». Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель регионального исполкома партии Игорь Сиротин. Накануне Николай Капитонов, который сейчас исполняет полномочия главы Гдовского района, стал победителем предварительного внутрипартийного голосования.

Он набрал 341 голос. На втором месте - Сергей Ащеулов: за бывшего начальника Гдовского ОВМД проголосовал 131 житель района. 68 голосов набрал директор Регионального фонда капремонта Сергей Макарченко. Как отметил Игорь Сиротин, предварительное голосование прошло по первой модели, то есть принять участие в нём могли все желающие жители района. Праймериз проходили на четырёх участках: в Гдове, Смуравьёво-2, в поселке Ямм и в деревне Чернёво.

Ирина Коваленко