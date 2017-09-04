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Количество правонарушений на воде в Псковской области снизилось

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.09.2017 09:40

Количество правонарушений на воде в Псковской области снизилосьОб этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» сообщил государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС Павел Посадский. Это связано как с погодными условиями нынешнего сезона, так и с профилактической работой службы.

Павел Посадский отметил, что чаще всего правонарушения вызваны элементарной забывчивостью граждан, когда судовладельцы просто оставляют необходимые документы на берегу.

Дина Дабришюте, Анастасия Цепина

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