Количество правонарушений на воде в Псковской области снизилось

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.09.2017 09:40

Об этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» сообщил государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС Павел Посадский. Это связано как с погодными условиями нынешнего сезона, так и с профилактической работой службы.

Павел Посадский отметил, что чаще всего правонарушения вызваны элементарной забывчивостью граждан, когда судовладельцы просто оставляют необходимые документы на берегу.

Дина Дабришюте, Анастасия Цепина