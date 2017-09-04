Движение по обвалившейся дороге в Псковском районе восстановят через неделю

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.09.2017 12:12

Обвал дороги в Псковском районе чуть не унёс несколько жизней. За деревней Андрюшино прямо из-под земли внезапно забил гейзер. Произошло это в момент, когда по дороге двигался автомобиль. Внезапно под машиной разошлась земля и авто рухнуло прямо в воду. Из-за обвала дороги пострадали не только те, кто находился за рулём, но и жители шести посёлков, которые оказались изолированными от внешнего мира.

Здесь никогда не было бурлящих рек или ручьев. Сейчас - чуть ли не горный родник, бьющий из-под земли. А на днях здесь и вовсе бушевал настоящий гейзер, который крушил всё на своём пути - он и разрушил дорогу. А вместе с асфальтом в воронку угодил и автомобиль. Три метра полёта с переворотом в воздухе и ледяная вода - всё, что запомнила Марина в тот день. То, что осталось от "Нивы" - теперь стоит мёртвым грузом на одной из псковских автостоянок. К счастью, Марина не пострадала, но её пассажира госпитализировали. На месте ЧП девушка ищет потерянные вещи. Многое из машины унесла вода. В произошедшем Марина винит местные власти: мол, обочина заросшая, дорога не ухоженная, если бы грунт вовремя укрепили, то никакого подмыва со стороны болота не было. Девушка намерена возместить весь ущерб через суд. Дорога районного значения и обслуживает её Администрация Псковского района. К тому же, это единственный путь к шести посёлкам. После обвала дорожного полотна сотни человек разом оказались в изоляции. Чтобы восстановить сообщение между Псковом и сёлами - нужен один миллион рублей. В такую сумму районные власти оценили все необходимые работы. Районным властям удалось найти нужную сумму и уже сегодня на месте обвала появилась большегрузная техника. Рабочие устанавливают трубопереезд. Движение обещали восстановить ровно через неделю.

Алина Чабан, Василий Нордэн, Тигран Гаспарян