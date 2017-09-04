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Замгубернатора Александр Кузнецов о стройке на улице Народной: «Беспредела не допущу»

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.09.2017 12:03

Незаконно вырытый котлован засыпать, забор снести. Такое распоряжение собственнику земельного участка по улице Народной, 2, дал заместитель губернатора Александр Кузнецов на встрече с жителями близлежащих домов. Их конфликт с потенциальным застройщиком дворовой территории длится уже более двух лет. За это время по поводу строительства на этом месте многоэтажного жилого дома уже проведено пять публичных слушаний.

Если собственник и теперь не выполнит распоряжение администрации, в дело вмешаются судебные инстанции. В тот же день представители областных и городских властей осмотрели требующие капитального ремонта дороги и парковочные места по улице Коммунальная, 32 и Коммунальная, 48. Работы по их благоустройству начнутся уже на этой неделе.

Светлана Константинова

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