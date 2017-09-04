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Дольщики дома по Индустриальной в Пскове смогут въехать в свои квартиры к концу сентября

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.09.2017 12:00

Псковские дольщики дома по Индустриальной смогут въехать в новое жилье к концу сентября. Соглашение об этом подписали представители компании-застройщика и компании-инвестора при посредничестве региональной власти, которая активно участвовала в переговорном процессе. Этот дом - единственный в нашей области, который входит в реестр обманутых дольщиков.

Люди уже больше года, полностью заплатив за квартиры, не могут полноценно в них жить - дом не введен в эксплуатацию. У застройщика закончились деньги на строительство. На помощь при поддержке региональной администрации и областного Собрания пришел инвестор - компания «Эгле». Она обязалась ввести дом в эксплуатацию, а потраченные на это средства изначальный застройщик - "Стройкром" - компенсирует инвестору.

Иван Павлов

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