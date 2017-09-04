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В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Пскове прошла «Минута памяти»

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.09.2017 11:56

Акция «Минута памяти», посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошла в Пскове. У мемориала возле Дома офицеров собрались школьники. Они зажгли свечи, возложили цветы, прочитали стихи и прозу, исполнили песни. В них отражена боль, которую пришлось пережить пострадавшим от рук террористов.

По погибшим отслужили литию. В завершении в небо выпустили белые шары. Напомню, День солидарности был установлен в России после трагических событий 2004 года, когда террористы захватили школу в Беслане. В заложниках оказались более 1000 человек: ученики, их родители и педагоги. В результате теракта погибли свыше 300 человек, в том числе 186 детей.

Кирилл Радион

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