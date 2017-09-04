Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.09.2017 11:55

Более ста псковских семей приняли участие в «Большой гонке». Заезды велосипедистов в возрасте от 2 до 14 лет прошли на стадионе «Машиностроитель». Участникам постарше нужно было преодолеть около двухсот метров по беговой дорожке. Среди самых юных велосипедистов победители - абсолютно все. На финише их ждало сладкое вознаграждение.

Главная цель «Большой гонки» - привлечь как можно больше сторонников здорового образа жизни и активного семейного отдыха. На этот раз к «Большим гонкам» присоединился Псковский детский фонд. Волонтёры собирали средства на покупку инвалидной коляски для трёхлетней Даши Купцовой из Себежского района. Ребёнок не может передвигаться, а родителям не под силу купить кресло самим. В результате в Себежскую семью отправится четыре тысячи. Также сбор средств объявлен в группе соцсети «ВКонтакте» - «Помощь Купцовой Дарьюшке - Себеж».

Кирилл Радион