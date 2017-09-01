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В Порхове прошел парад первоклашек

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.09.2017 20:05

Необычно 1 сентября отметили в Порхове. Там в честь 90-летия района прошел парад первоклассников. Нарядные мальчики и девочки парами, держась за руки, прошли по центральной площади города.

Участие в параде приняли все первоклассники района, а это - 160 человек. Всем им были вручены подарки, а также нагрудные значки, приуроченные к юбилею муниципалитета. Следующий парад первоклашек пройдёт в Порхове только через десять лет. В год столетия района эти самые ребята, которые шли сегодня по площади, уже в качестве выпускников, будут встречать следующее поколение школьников.

Виктория Писукова

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