В Порхове прошел парад первоклашек

Необычно 1 сентября отметили в Порхове. Там в честь 90-летия района прошел парад первоклассников. Нарядные мальчики и девочки парами, держась за руки, прошли по центральной площади города.
Участие в параде приняли все первоклассники района, а это - 160 человек. Всем им были вручены подарки, а также нагрудные значки, приуроченные к юбилею муниципалитета. Следующий парад первоклашек пройдёт в Порхове только через десять лет. В год столетия района эти самые ребята, которые шли сегодня по площади, уже в качестве выпускников, будут встречать следующее поколение школьников.
Виктория Писукова
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