Новые правила регистрации маломерных судов обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 4 сентября с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.09.2017 19:44

Как повлиял новый закон на владельцев маломерных судов? С какими нарушениями столкнулись надзорные ведомства во время контроля за его исполнением?

Гость студии – государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС Павел Посадский.

Слушайте 1 сентября с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30

