Андрей Турчак поздравил с началом учебного года учеников школы острова Залита

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.09.2017 18:41

Одна из самых малочисленных школ – Залитская – открыла сегодня двери для пятерых своих учеников. Поздравить их с началом учебного года по традиции приехал губернатор Андрей Турчак. В подарок привёз канцелярские наборы.

Несколько лет назад школу на острове решено было оставить. Здесь провели капитальный ремонт и оснастили новой мебелью и оборудованием. Поздравления с Днём знаний сегодня на Залита принимали и учителя. На постоянной основе здесь трудятся два педагога, ещё четыре работают по совместительству. В будущем году в школе ждут пополнение первоклассников. Сейчас здесь учатся дети с четвёртого по восьмой классы. С ними глава региона сфотографировался на память.

Надежда Прыгина