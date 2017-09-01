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Андрей Турчак поздравил с началом учебного года учеников школы острова Залита

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.09.2017 18:41

Одна из самых малочисленных школ – Залитская – открыла сегодня двери для пятерых своих учеников. Поздравить их с началом учебного года по традиции приехал губернатор Андрей Турчак. В подарок привёз канцелярские наборы.

Несколько лет назад школу на острове решено было оставить. Здесь провели капитальный ремонт и оснастили новой мебелью и оборудованием. Поздравления с Днём знаний сегодня на Залита принимали и учителя. На постоянной основе здесь трудятся два педагога, ещё четыре работают по совместительству. В будущем году в школе ждут пополнение первоклассников. Сейчас здесь учатся дети с четвёртого по восьмой классы. С ними глава региона сфотографировался на память.

Надежда Прыгина

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