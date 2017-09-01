Начали с танцев. Как встретили День знаний в новой инженерно-лингвистической гимназии?

День знаний уже давно не просто начало нового учебного года, на целый праздник для детей и их родителей, для студентов и учителей. В Псковской области за парты сели 65 тысяч школьников. А первый раз в первый класс в этом году пришло небывалое количество детей - 7 тысяч человек. В новой школе в Борисовичах, которую сегодня торжественно открыли, 5 первых классов по 30 человек. Какая она - инновационная школа XXI века?
Алина Чабан, Василий Нордэн
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