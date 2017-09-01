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В ПсковГУ в честь Дня знаний прошло торжественное собрание

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.09.2017 13:55

Новый учебный год стартовал сегодня и в Псковском государственном университете. Традиционно его открыли первокурсники на торжественном собрании в концертом зале филармонии. В этом году университет отмечает 6 лет со дня существования как классического ВУЗа. Сейчас в ПсковГУ учатся студенты из 45 стран мира. ВУЗ признан опорным для региона.

Новый учебный год стартовал сегодня и в колледже ПсковГУ. Первая неделя для первокурсников считается адаптационной. Они будут знакомиться со структурой ВУЗа, научными и развлекательными площадками. Юрий Демьяненко: «Завтра начинаются студенческие будни. Очень трудный путь по дороге познания. Конечно же он даст свои результаты и все, что мы будем делать, должно делаться с большой энергией, большой выдумкой, с молодежной выдумкой».

Иван Павлов

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