В ПсковГУ в честь Дня знаний прошло торжественное собрание

Новый учебный год стартовал сегодня и в Псковском государственном университете. Традиционно его открыли первокурсники на торжественном собрании в концертом зале филармонии. В этом году университет отмечает 6 лет со дня существования как классического ВУЗа. Сейчас в ПсковГУ учатся студенты из 45 стран мира. ВУЗ признан опорным для региона.
Новый учебный год стартовал сегодня и в колледже ПсковГУ. Первая неделя для первокурсников считается адаптационной. Они будут знакомиться со структурой ВУЗа, научными и развлекательными площадками. Юрий Демьяненко: «Завтра начинаются студенческие будни. Очень трудный путь по дороге познания. Конечно же он даст свои результаты и все, что мы будем делать, должно делаться с большой энергией, большой выдумкой, с молодежной выдумкой».
Иван Павлов
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