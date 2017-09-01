logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

День знаний в Свято-Тихоновской православной гимназии начался с молебна

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.09.2017 14:00

С молебна начали первый учебный день в Свято-Тихоновской православной гимназии. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла во дворе гимназии. С началом учебного года ребят поздравил ректор - протоиерей Андрей Вахрушев. Он объявил этот год для воспитанников «годом трудолюбия».

Первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова пожелала первоклашкам найти в стенах гимназии новых друзей. Православная гимназия – особое образовательное учреждение города. Помимо общеобразовательных дисциплин ребята изучают здесь закон божий и музыку.

Андрей Удалов

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк