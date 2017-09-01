День знаний в Свято-Тихоновской православной гимназии начался с молебна

С молебна начали первый учебный день в Свято-Тихоновской православной гимназии. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла во дворе гимназии. С началом учебного года ребят поздравил ректор - протоиерей Андрей Вахрушев. Он объявил этот год для воспитанников «годом трудолюбия».
Первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова пожелала первоклашкам найти в стенах гимназии новых друзей. Православная гимназия – особое образовательное учреждение города. Помимо общеобразовательных дисциплин ребята изучают здесь закон божий и музыку.
Андрей Удалов
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