С необычного путешествия начался учебный год для первоклассников школы №24 в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.09.2017 14:15

В Страну знаний вместе с роботом Бам-бол-би. Так, в Псковской школе №24 решили встретить первоклассников. В весёлом путешествии в школьную страну поезд с первышами поджидало много преград: лень и скука, вредины и сони, ябеды и жадины. Однако все эти совсем не нужные в учёбе качества ребята преодолели.

Робот Бам-бол-би с планеты Кибертрон помог запустить остановившиеся школьные часы. Он будет помогать школьникам и в дальнейшем. В кружке робототехники "Роббоклуб", который в этом году начнёт работать на базе школы, смогут заниматься все желающие. Ольга Изотова: «Конечно, как и у обычных родителей, переполняют эмоции, что так пролетело быстро время, что вырос сынок».

Светлана Константинова