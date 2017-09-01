Иван Цецерский поздравил учеников пятой школы Пскова с Днем знаний

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.09.2017 14:59

В пятой школе Пскова сегодня за парты сели 60 первоклашек. Их, как главных героев праздника, по традиции встречали музыкой и аплодисментами. Доброго пути и успешной учёбы своим маленьким товарищам пожелали будущие выпускники. Всего в этом году порог пятой школы перешагнули 600 школьников. Поздравить их с Днём знаний пришёл Иван Цецерский.

Школу в военном городке глава города по традиции посещает уже много лет. Глава Пскова напомнил, что учреждение носит имя Героя России Марка Евтюхина, пожелал ученикам удачной учёбы и попросил преподавателей беречь своих учеников. Иван Цецерский: «Безусловно, детей у нас стало больше в этом году. У нас почти 2,5 тысячи первоклассников. Более 24-х тысяч школьников. Это огромный отряд креативной молодежи. Я хочу пожелать им всем успехов и поздравить с Днем знаний».

Ирина Коваленко