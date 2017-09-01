logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Иван Цецерский поздравил учеников пятой школы Пскова с Днем знаний

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.09.2017 14:59

В пятой школе Пскова сегодня за парты сели 60 первоклашек. Их, как главных героев праздника, по традиции встречали музыкой и аплодисментами. Доброго пути и успешной учёбы своим маленьким товарищам пожелали будущие выпускники. Всего в этом году порог пятой школы перешагнули 600 школьников. Поздравить их с Днём знаний пришёл Иван Цецерский.

Школу в военном городке глава города по традиции посещает уже много лет. Глава Пскова напомнил, что учреждение носит имя Героя России Марка Евтюхина, пожелал ученикам удачной учёбы и попросил преподавателей беречь своих учеников. Иван Цецерский: «Безусловно, детей у нас стало больше в этом году. У нас почти 2,5 тысячи первоклассников. Более 24-х тысяч школьников. Это огромный отряд креативной молодежи. Я хочу пожелать им всем успехов и поздравить с Днем знаний».

Ирина Коваленко

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк