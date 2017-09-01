Сегодня в первый раз прозвенел звонок в новой школе в Борисовичах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.09.2017 10:54

Сегодня День знаний - Первое сентября. В Псковской области за парты сели шестьдесят тысяч школьников. Семь тысяч из них - первый раз. В новой школе в Борисовичах, которая открыла сегодня двери, пять первых классов по тридцать человек.

Первый звонок не просто в новом учебном году, а по-настоящему впервые сегодня прозвучал в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. И это не просто праздник под названием День знаний, для Пскова - это ещё и уникальное событие. Впервые за четверть века открывается новая школа. За её строительством два года наблюдал практически весь город. Так что можно с уверенностью сказать, что сегодня праздник и для школьников, и для их родителей, для учителей и для всего Пскова. И сегодня на первой линейке выстроились 1350 школьников. А первый раз в первый класс пришли 150 детей. Стоит отметить, что в инженерно-лингвистическую гимназию перевелись ребята из самых разных школ города. У каждого своя причина, но главная - это месторасположение: рядом с домом, в новых застраивающихся микрорайонах. Инженерно-лингвистическая гимназия - это 300 учебных кабинетов, лабораторий - всего 18 тысяч кв.метров. Это самая большая в регионе школа. Только спортивных залов здесь четыре: для хореографии и борьбы, два зала для занятий физкультурой и ещё тренажёрный зал. Но главное то, что школа инновационная. Всё сделано по последнему слову техники: интерактивные доски, вай-фай, который ловит на всей территории. Электронные дневники и пропуска с функцией карты оплаты. В общем, ходить в такую школу - уже праздник. Полноценные занятия здесь начнутся с понедельника.

Алина Чабан