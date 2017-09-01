Итоги регионального этапа конкурса «Воспитатели России» подвели в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.09.2017 10:52

Это партийный проект "Единой России", который реализуется уже третий год. В конкурсе несколько номинаций: кроме лучших воспитателей, жюри выбирает и самых верных профессии, и специалистов, работающих со здоровьесберегающими методиками.

Все победители получают право участвовать в отборе на всероссийский этап соревнований. От организаторов конкурса в регионе работникам детских садов вручают грамоты и ценные призы, победители российского этапа могут рассчитывать и на материальное поощрение.

Регина Кадырова