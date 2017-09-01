Итоги регионального этапа конкурса «Воспитатели России» подвели в Пскове

Это партийный проект "Единой России", который реализуется уже третий год. В конкурсе несколько номинаций: кроме лучших воспитателей, жюри выбирает и самых верных профессии, и специалистов, работающих со здоровьесберегающими методиками.
Все победители получают право участвовать в отборе на всероссийский этап соревнований. От организаторов конкурса в регионе работникам детских садов вручают грамоты и ценные призы, победители российского этапа могут рассчитывать и на материальное поощрение.
Регина Кадырова
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Сентябрь 2017
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