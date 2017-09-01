Сайт новосокольнической школы попал в общероссийский рейтинг

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.09.2017 10:51

Интернет-страница средней общеобразовательной школы Новосокольников попала в общероссийский рейтинг школьных сайтов.

Единственная из Псковской области. Рейтинг составлял Российский новый университет и издательство «Просвещение».

Участниками стали больше двух с половиной тысяч образовательных учреждений из семидесяти пяти субъектов страны. Критериями оценки являлись наполненность разделов информацией и удобство сайта для пользователей.

Надежда Прыгина