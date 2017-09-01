logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

В Пскове походит фестиваль песни «Во славу десантного братства поём»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.09.2017 10:48

Фестиваль  приурочен к празднованию Дня рождения 76-й десантно-штурмовой дивизии. В нём принимают участие более шестидесяти музыкальных коллективов и сольных исполнителей со всей области.

Песни о десантных войсках, о подвиге шестой роты и о Родине. Такая концентрация патриотических песен бывает только девятого мая - говорят организаторы. И, несмотря на то, что фестиваль приурочен ко Дню рождения 76-й десантно-штурмовой дивизии, принять участие смогли все желающие.

Иван Павлов, Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов

 

 

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк