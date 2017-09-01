В Пскове походит фестиваль песни «Во славу десантного братства поём»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.09.2017 10:48

Фестиваль приурочен к празднованию Дня рождения 76-й десантно-штурмовой дивизии. В нём принимают участие более шестидесяти музыкальных коллективов и сольных исполнителей со всей области.

Песни о десантных войсках, о подвиге шестой роты и о Родине. Такая концентрация патриотических песен бывает только девятого мая - говорят организаторы. И, несмотря на то, что фестиваль приурочен ко Дню рождения 76-й десантно-штурмовой дивизии, принять участие смогли все желающие.

Иван Павлов, Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов