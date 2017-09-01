logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Более ста шестидесяти заявок пришло на участие в фестивале «Человек и вера»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.09.2017 10:41

Приём заявок завершился накануне. Свои работы на конкурс прислали журналисты почти из пятидесяти регионов России. Самая большая конкуренция - в номинации «Лучший телевизионный сюжет» и «Лучшая публицистическая программа».

ГТРК «Псков» представила на конкурс четыре телевизионные и две радиоработы о псковичах, живущих по принципам веры, добра и милосердия. Организатором фестиваля «Человек и вера» выступает Всероссийская государственная телерадиокомпания. Победителей конкурса журналистских работ назовут на торжественной церемонии в Псковском драматическом театре двадцать второго сентября.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк