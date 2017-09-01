Более ста шестидесяти заявок пришло на участие в фестивале «Человек и вера»

Приём заявок завершился накануне. Свои работы на конкурс прислали журналисты почти из пятидесяти регионов России. Самая большая конкуренция - в номинации «Лучший телевизионный сюжет» и «Лучшая публицистическая программа».
ГТРК «Псков» представила на конкурс четыре телевизионные и две радиоработы о псковичах, живущих по принципам веры, добра и милосердия. Организатором фестиваля «Человек и вера» выступает Всероссийская государственная телерадиокомпания. Победителей конкурса журналистских работ назовут на торжественной церемонии в Псковском драматическом театре двадцать второго сентября.
Надежда Прыгина
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Сентябрь 2017
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